إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي بين إسرائيل والأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ورد إليه بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار قرب معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، والمعروف باسم “جسر الملك حسين”، مؤكدا أن التفاصيل قيد المراجعة.

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، أن قوات إنقاذ عديدة استُدعيت إلى معبر اللنبي قرب الحدود الأردنية، إثر بلاغ عن إطلاق نار.

وقامت قوات أمن المعبر "بتحييد إرهابي" في موقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.