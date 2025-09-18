رئيس غرفة السلع السياحية: زيارة ملك إسبانيا وزوجته رسالة للعالم بأمن واستقرار مصر

أشاد علي غنيم، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بزيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا الي مصر، وحرصهما على تفقد معالمها الأثرية، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس المكانة العالمية التي تحظى بها السياحة المصرية.

تأثير زيارة ملك إسبانيا على حركة السياحة الوافدة لمصر

وقال غنيم، في بيان له، إن زيارة العائلة الملكية الإسبانية تمثل دفعة قوية لحركة السياحة الثقافية والأثرية، لافتًا إلى أنها تساهم في تعزيز صورة مصر كوجهة آمنة وجاذبة لعشاق التاريخ والحضارة، علاوة على أنها رسالة طمأنة للعالم أجمع بأمن وأمان المقصد السياحي المصري وسط أقاويل وكتابات تتناول الوضع في الشرق الأوسط بشكل غير حقيقي، ما يؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة.

وأشار غنيم، أن السوق الإسباني يُعد من الأسواق الهامة والواعدة للسياحة المصرية، وتلقى الحضارة المصرية اهتماما كبيرا لدى المواطنين الإسبان، وهو ما تلمسه شركات السياحة المصرية العاملة في هذا السوق، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف تفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من السياحة الوافدة من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم فصل الشتاء، شريطة استغلال هذا الحدث الكبير في الحملات الترويجية الموجهة للسوق الإسباني والدول الناطقة باللغة الإسبانية، والتأكيد على أن المدن السياحية الأثرية في مصر بعيدة عن مراكز الأحداث الدائرة بالمنطقة، وتتمتع بحالة فريدة من الاستقرار والأمن، مع تكثيف الحديث عن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يلقى اهتماما ومتابعة في الأسواق المهتمة بالسياحة الثقافية والأثرية ومن بينها إسبانيا.

رحلات الطيران السياحي المباشر بين مصر وإسبانيا

وتوقع غنيم، زيادة في رحلات الطيران السياحي المباشر بين مصر وإسبانيا، في أعقاب هذه الزيارة التاريخية، مطالبا بضرورة ضبط السوق ومنع الممارسات التي تهدد تأثير زيادة الأعداد على الناتج القومي، وذلك ببيع البرامج السياحية بأسعار تقل عن التكلفة بغرض السيطرة على الأسواق الهامة ومنها السوق الإسباني، ما يقلل من عوائد السياحة لدى خزينة الدولة، ويعرقل جهود الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر وتعظيم العائد منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.