اقتصاد

ارتفاع أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل سعر كرتونة البيض نحو 200 جنيه لعدد 30 بيضة.

أسعار كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وتستعرض «فيتو» سعر  كرتونة البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، باختلاف الشركات المنتجة وعدد البيض داخل الكرتونة؛ في السطور الأتية: 

  • بلغ سعر بيض أحمر جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 171 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أبيض جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 168 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض بلدي جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 172 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 178 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أبيض هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 176 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أبيض بريميوم عدد 30 بيضة نحو 173 جنيهًا.
أسعار كرتونة البيض اليوم

  1. بلغ سعر بيض أحمر بريميوم عدد 30 بيضة نحو 175 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بيض أحمر بشاير عدد 30 بيضة نحو 200 جنيه.
  3. بلغ سعر بيض بني هيلثي تشويس كرتونة عدد 18 بيضة نحو 121 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 133 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 132 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 111 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض اليوم

  • بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 112 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 18 بيضة نحو 132 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض بني هيلثي تشويس عدد 20 بيضة نحو 128 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 6 بيضات نحو 52 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض أحمر بشاير عدد 18 بيضة نحو 133 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 10 بيضات نحو  79 جنيهًا.
  • بلغ سعر كرتونة بيض بني هيلثي تشويس عدد 10 بيضات نحو 74 جنيهًا.
أسعار البيض في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

  1. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 15 بيضة نحو  110 جنيهات.
  2. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر بشاير عدد 10 بيضات نحو  80 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض بشاير عدد 6 بيضات نحو  51 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 10 بيضات نحو  80 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كرتونة البيض أبيض رويال عدد 6 بيضات نحو 41 جنيهًا.

