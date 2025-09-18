وزيرة التنمية المحلية تعيد تشكيل لجان التصالح بحي شرق مدينة نصر

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جولة مفاجئة اليوم الخميس، على عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة (حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر) لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر، تابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من المنظومة الخاصة بالتصالح، وكذا أعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون، بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح على المنظومة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية عدد من الملفات اليومية الخاصة بالمواطنين وخاصة الإشغالات ومنظومة المحال العامة والتصدي لمخالفات البناء والمحال المخالفة بدون ترخيص.

وحرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي شرق مدينة نصر لانهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

وعلي الفور وجهت وزيرة التنمية المحلية بتغير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر، وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات وأعطت الوزيرة مهلة حتي نهاية سبتمبر للانتهاء منها، مشددة علي أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية في إنجاز العمل اليومي بالحي، بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

كما أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإنتهاء من جميع ملفات التصالح علي مخالفات البناء المتراكمة في الحي، موجهه بإنشاء لجان فنية جديدة للبت في الطلبات بما يساهم في الاسراع من وتيرة البت في الملفات وتقليل فترات الانتظار للمواطنين.

وطالبت رئيس حي شرق مدينة نصر بالتواجد بصورة مستمرة علي مدار اليوم بالمركز التكنولوجي للاستماع الي شكاوي المواطنين فيما يخص الادارات المختلفة بالحي وخاصة منظومة التصالح وتذليل أى مشكلات تواجههم فى الملفات الخدمية التى تمس حياتهم بشكل يومي والعمل علي راحتهم.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال الزيارة للانتهاء منها وحلها واعطاء تقرير للعرض بذلك، مشددة علي أهمية تنفيذ حملات رفع الإشغالات في عدد من الشوارع الحيوية التابعة لحي شرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وعدم التعدي علي أرصفة العقارات.

وخلال تفقد الدكتورة منال عوض للمركز التكنولوجي لحي غرب مدينة نصر تابعت منظومة التصالح علي مخالفات البناء وعدد من الملفات الخدمة، ووجهت بسرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين الموجودة في منظومة التصالح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.