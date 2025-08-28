البحيرة تنهي إجراءات تصالح في البناء المخالف لـ 52 مواطنا

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، ٤٠ نموذج (٨) للمواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتسليم نموذج (٨) لـ ١٢ من المواطنين، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

ويُمثل نموذج (٨) المرحلة الأخيرة في مسار التصالح، حيث يتيح للمواطنين إدخال المرافق الأساسية للعقارات بشكل رسمي، وإنهاء النزاعات القضائية المرتبطة بالمخالفات، كما يمنحهم الحق في استخراج التراخيص الرسمية طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

محافظ البحيرة: ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة

وأكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددةً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، وسرعة فحص الطلبات الجديدة والإنتهاء منها وفقًا للقانون، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.



كما أشارت المحافظ إلى أن جهود تقنين أوضاع المباني المخالفة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الإنضباط العمراني، وحماية حقوق المواطنين، ودعم خطط التنمية وتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات بصورة قانونية وآمنة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة داخل القرى والمدن.



محافظة البحيرة تؤكد على ضرورة العمل الميداني والمتابعة اليومية لملف التصالح

هذا وتواصل الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، العمل الميداني والمتابعة اليومية لملف التصالح، لضمان إنهاء كافة الطلبات وفق الإجراءات المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتحقيق المستهدف.

