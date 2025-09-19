الجمعة 19 سبتمبر 2025
القديس ديميدس القس، إكليل نور على شاطئ الشهادة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ديميدس القس، أحد أبناء قرية درشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

 

قصة القديس ديميدس

ويُروى عن القديس ديميدس أنه كان محبًا للكنيسة، عطوفًا على المساكين ومفتقدًا للمرضى، حتى ظهر له إنسان نوراني وبشره بنوال إكليل الشهادة، ففرح قلبه وترك أهله متجهًا إلى مدينة أتريب حيث اعترف بإيمانه بالسيد المسيح، فتعرّض لعذابات شديدة.

ثم أُرسل إلى لوقيانوس والي الإسكندرية، وأثناء رحلته البحرية ظهر له السيد المسيح وعزّاه وقوّاه، مانحًا إياه وعدًا بالراحة الأبدية. وعند وصوله إلى الوالي تعرّض لتعذيب قاسٍ، ثم صدر الحكم بقطع رأسه لينال إكليل الشهادة. وقد قام أهل قريته لاحقًا بأخذ جسده وإكرامه تكريمًا عظيمًا.

وتؤكد الكنيسة أن سيرة القديس ديميدس تبقى شاهدًا على قوة الإيمان، وصلاة شفاعته بركة لأبناء الكنيسة في كل مكان.

