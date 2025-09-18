إطلاق مخيم أسبوع العلوم المفتوح للطلاب الليبيين بالجامعة البريطانية

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فعاليات مخيم أسبوع العلوم المفتوح للطلاب الليبيين، من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، وذلك في إطار الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة البريطانية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبرامج التميز الأكاديمي والشبابي بدولة ليبيا الشقيقة.

ويمثل هذا المخيم تجربة فريدة من نوعها تستمر على مدار عشرة أيام، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني على المستوى الوطني، إلى جانب المتميزين في البرنامج الصيفي "دبلومة مسار" الذي تطلقه مؤسسة "الجيد لريادة الأعمال المجتمعية" والتي تعد الجهة الليبية الراعية للمخيم.

وينظم فعاليات المخيم كل من كلية التعليم المستمر وكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتميز في العلوم والتكنولوجيا التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على مجالات علمية متنوعة، وتنمية مهاراتهم العملية، والاطلاع على إمكانيات الجامعة البحثية والأكاديمية.

ويتخلل المخيم عدد من الندوات وورش العمل العلمية، من أبرزها ندوة علمية بعنوان "الجامعات ومؤسسات المجتمع نحو بناء شراكات مستدامة"، والمقرر عقدها اليوم الخميس، وكذلك ندوة بعنوان "تدويل التعليم العالي لبلوغ مستوى التميز من وجهة نظر الطلاب – ممارسات وتجارب"، بالتعاون مع مؤسسة الجيد لريادة الأعمال المجتمعية.

ويعد مخيم أسبوع العلوم المفتوح منصة لتعزيز الحوار العلمي والثقافي بين الشباب في مصر وليبيا، وخطوة جديدة نحو بناء جسور تعاون أكاديمي وبحثي يخدم التنمية الإقليمية المشتركة.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر، على أن تبقي أبوابها مفتوحة دومًا للطلاب الأوائل والمتفوقين من مختلف الدول، لتمنحهم فرصًا تعليمية وبحثية متميزة تعكس مكانتها كجامعة رائدة إقليميًّا ودوليًّا.

