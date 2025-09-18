الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إطلاق مخيم أسبوع العلوم المفتوح للطلاب الليبيين بالجامعة البريطانية

مخيم أسبوع العلوم
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
ads

أطلقت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة  الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، فعاليات مخيم أسبوع العلوم المفتوح للطلاب الليبيين، من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، وذلك في إطار الشراكات العلمية والبحثية بين الجامعة البريطانية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبرامج التميز الأكاديمي والشبابي بدولة ليبيا الشقيقة.

مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية

ويمثل هذا المخيم تجربة فريدة من نوعها تستمر على مدار عشرة أيام، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والتعليم الفني على المستوى الوطني، إلى جانب المتميزين في البرنامج الصيفي "دبلومة مسار" الذي تطلقه مؤسسة "الجيد لريادة الأعمال المجتمعية" والتي تعد الجهة الليبية الراعية للمخيم.

 

مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية

وينظم فعاليات المخيم كل من كلية التعليم المستمر وكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الوطني للتميز في العلوم والتكنولوجيا التابع للهيئة الليبية للبحث العلمي، بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على مجالات علمية متنوعة، وتنمية مهاراتهم العملية، والاطلاع على إمكانيات الجامعة البحثية والأكاديمية.

مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية

ويتخلل المخيم عدد من الندوات وورش العمل العلمية، من أبرزها ندوة علمية بعنوان "الجامعات ومؤسسات المجتمع نحو بناء شراكات مستدامة"، والمقرر عقدها اليوم الخميس، وكذلك ندوة  بعنوان "تدويل التعليم العالي لبلوغ مستوى التميز من وجهة نظر الطلاب – ممارسات وتجارب"، بالتعاون مع مؤسسة الجيد لريادة الأعمال المجتمعية.

مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية

ويعد مخيم أسبوع العلوم المفتوح منصة لتعزيز الحوار العلمي والثقافي بين الشباب في مصر وليبيا، وخطوة جديدة نحو بناء جسور تعاون أكاديمي وبحثي يخدم التنمية الإقليمية المشتركة.

مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية
مخيم أسبوع العلوم بالجامعة البريطانية

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية في مصر، على أن تبقي أبوابها مفتوحة دومًا للطلاب الأوائل والمتفوقين من مختلف الدول، لتمنحهم فرصًا تعليمية وبحثية متميزة تعكس مكانتها كجامعة رائدة إقليميًّا ودوليًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة البريطانية أسبوع العلوم التعليم العالي اوائل الثانوية العامة دبلومة مسار كلية التعليم المستمر كلية هندسة الطاقة دولة ليبيا

مواد متعلقة

التعليم العالي: مصر وألمانيا تطلقان مشروعًا مشتركًا لتعزيز سلامة الغذاء والصادرات

مصرع 50 مهاجرا سودانيا في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا

الجامعة البريطانية في مصر تستقبل رئيس جامعة الزيتونة الليبية (صور)

الأكثر قراءة

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

جامعة عين شمس الأهلية تعلن موعد بدء الدراسة بالعام الجديد

سيد عبد الحفيظ يصل الأهلي للاجتماع مع الخطيب (فيديو)

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

لم تصدق نفسها، فلسطينية تروي موقفا مؤثرا مع ملك إسبانيا في زيارته للقاهرة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

خدمات

المزيد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطبخ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

الشعراوي يوضح فضل الله تعالى في رزق الرجل بالزوجة الصالحة (فيديو)

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads