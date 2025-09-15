الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجامعة البريطانية في مصر تستقبل رئيس جامعة الزيتونة الليبية (صور)

استقبلت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وفدًا أكاديميًا رفيع المستوى من جامعة الزيتونة بليبيا الشقيقة، برئاسة الدكتور محمد عبد الصادق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك على المستوى الإقليمي.

وكان في استقبال الوفد الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحث العلمي والمشروعات، فيما ضم الوفد كلًا من: علي غيث الكاتب العام، والدكتور توفيق عجال منسق التنمية المستدامة، والدكتور المختار جويلي الأمين المساعد لشؤون التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.

وأكد الجانبان خلال الزيارة حرصهما على تعميق أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة في مجالات التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي، بما يسهم في بناء الكفاءات الشابة وتبادل الخبرات.

وخلال الفعاليات، التقى الوفد بالدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة، الذي قدّم عرضًا متكاملًا عن الكلية وأقسامها، كما جرت مناقشات حول إعادة تبويب الفرص الدراسية والبحثية لتفعيل التعاون في مجالات ذات أولوية تخدم مسيرة التنمية في البلدين.

كما قام الوفد بجولة ميدانية شملت حرم الجامعة والمعامل والمختبرات، بالإضافة إلى مكتبة الجامعة للتعرّف على ما تضمه من تجهيزات علمية ومصادر تعليمية حديثة. 

واختُتمت الزيارة بكلية التعليم المستمر، حيث التقى الوفد بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين الليبيين الحاصلين على منح دراسية وبحثية تنافسية مقدمة من الجامعة البريطانية في مصر.

