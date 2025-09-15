الإثنين 15 سبتمبر 2025
خارج الحدود

رئيس وزراء السودان يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

توجه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يرافقه خلالها وزير المالية، ووزير الثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الثقافة والإعلام والسياحة.

وتعد هذه ثاني زيارة خارجية رسمية لإدريس منذ توليه منصبه.

 وبحسب وكالة الأنباء السودانية من المقرر أن يجري  الوفد السوداني مباحثات مع المسئولين السعوديين تتناول مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تعزيز الشراكة في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثقافة والسياحة.

تأتي الزيارة في ظل ظروف استثنائية يمر بها السودان جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والبنية التحتية وأدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.

وتُعد السعودية من أبرز الشركاء التجاريين للسودان، إذ ترتبط معه بعلاقات ممتدة تشمل الاستثمارات الزراعية والعمالة والتبادل التجاري.

