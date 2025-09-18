الخميس 18 سبتمبر 2025
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء 

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي 

1- المصري 14  نقطة 


2- الزمالك 13 نقطة 


3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- بتروجيت 10 نقاط

7- زد 9 نقاط

8- إنبي 9 نقاط

9- بيراميدز 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط

19- الإسماعيلي 4 نقاط

20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 


 

