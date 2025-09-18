ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

1- المصري 14 نقطة



2- الزمالك 13 نقطة



3- وادي دجلة 10 نقاط



4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط



5- مودرن سبورت 10 نقاط



6- بتروجيت 10 نقاط



7- زد 9 نقاط



8- إنبي 9 نقاط



9- بيراميدز 8 نقاط



10- غزل المحلة 8 نقاط



11- حرس الحدود 8 نقاط



12- طلائع الجيش 8 نقاط



13- البنك الأهلي 7 نقاط



14- الجونة 7 نقاط



15- سموحة 7 نقاط



16- الأهلي 6 نقاط



17- الاتحاد 5 نقاط



18- المقاولون العرب 4 نقاط



19- الإسماعيلي 4 نقاط



20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.