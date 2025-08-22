ذهبية وفضية وبرونزيتان لأبطال الدقهلية بأول أيام بطولة المصارعة الشاطئية بدمياط الجديدة

انطلقت بطولة الجمهورية الثالثة للمصارعة الشاطئية تحت 15، و17، و20 سنة، وكبار، والبراعم، صباح اليوم الجمعة 22 يونيو 2025، بإستاد مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، خلال الفترة من 20 حتي 23 أغسطس 2025، حيث بدأت عملية الميزان وتسجيل اللاعبين، بمشاركة 5 لاعبين من ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

حقق اللاعب احمد عبد اللطيف أحمد المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 50 ك، مرحلة تحت 15 سنة، من خلال عدة مباريات اتسمت بالقوة والندية، كما استطاع اللاعب احمد مصطفى عبد الناصر وزن 90 ك، مرحلة تحت 17 سنة أن يفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية، رغم أنه يستحق الميدالية الذهبية ولكن عامل الوقت خلال المباراة الأخيرة لم يكن فى صالحه، اما اللاعب زياد احمد فتحي وزن 90 ك مرحلة 17 سنة، واللاعب محمد صلاح الوفائي، وزن 75 ك مرحلة 17 سنة،حصلوا على المركز الثالث والميدالية البرونزية بإشراف الكابتن عبداللطيف احمد مدرب ناشئين المصارعة، والكابتن ناجى اسماعيل المشرف الإداري.

حضر فعاليات بطولة الجمهورية الثالثة للمصارعة الشاطئية بدمياط الجديدة، العميد ابراهيم عادل سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن مصطفى رمضان محمد بوزارة الشباب والرياضة، والكابتن عبد العظيم عبد الستار، والكابتن احمد وائل بلجنة المسابقات بالاتحاد، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد، والكابتن طلال الجمل رئيس منطقة دمياط للمصارعة، والكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة.

مشاركة 352 لاعبا ولاعبة من براعم وناشئين وشباب وكبار

هذا وقد صرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة، أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين المشاركين في البطولة، ويحكم في البطولة عدد 22 حكما، وعدد الفرق المشاركة في البطولة 12 فريقا من نوادى وهيئات ومراكز الشباب ومشاريع، هذا ويشارك في بطولة الجمهورية الثانية للمصارعة الشاطئية، 352 لاعبا ولاعبة من براعم وناشئين وشباب وكبار.

فيما تتقدم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لناشئي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، وللجهاز الفنى للناشئين بقيادة الكابتن عبد اللطيف احمد، والجهاز الإداري والكابتن ناجى اسماعيل، وللكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، على هذا الإنجاز فى بطولة المصارعة الشاطئية بدمياط الجديده.

الجدير بالذكر أن بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بمحافظة دمياط، البطولة الثالثة، حيث يهتم الاتحاد المصري للمصارعة بهذه البطولة، ويتم اختيار اللاعبين لتمثيل مصر في نهائي الدورى العالمى الذي يقام بالإسكندرية أكتوبر القادم، على ضوء النتائج التي يتم تحقيقها، كما سيتم اختيار قائمة منتخب الشباب تحت 17 سنة، الذي سيشارك في بطولة أفريقيا بالمغرب سبتمبر المقبل.

يأتي فوز ناشئين المصارعة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.