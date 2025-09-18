الأمن القومي العربي في مرمى الخطر.. تطلعات الاحتلال الإسرائيلي التوسعية بالمنطقة «أبرز التحديات».. وبرلمانيون يطالبون بإحياء مقترح الرئيس السيسي بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية إحياء مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى طرحه عام ٢٠١٥، لتطبيقه فى الوقت الحالي، لمواجهة الظروف والتحديات الأمنية التى تواجه المنطقة والدول العربية.

وأكد النواب أن الوقت الحالي، لاسيما بعد استهداف دولة قطر، يتطلب الإسراع فى تنفيذ مقترح تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة، لمواجهة أحلام الاحتلال التوسعية بالمنطقة.

فى البداية قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الأحداث الأخيرة التى تتعرض لها المنطقة، تثبت يومًا بعد يوم، أهمية مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة، مضيفا العدوان الإسرائيلى على دولة قطر، جاء ليؤكد تأخرنا فى تنفيذ ذلك المقترح، حيث كشف عن أننا نتعامل مع عقلية مريضة تُقامر باستقرار المنطقة وأمنها، وأن الاحتلال الإسرائيلى لا يعرف سوى لغة الدم والخراب.

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن سياسات إسرائيل بالمنطقة تستهدف تغيير ملامح منطقة الشرق الأوسط بما يحقق أحلامها فى التوسعات بالمنطقة، مشددا على أن استهداف قطر أو أى دولة عربية سيزيد من إصرار الشعوب العربية على مواجهة إسرائيل وفضح وجهها الإرهابي، حتى تدرك أن زمن العربدة انتهى، وأن وحدة الصف العربى قادرة على إسقاط أوهام الاحتلال ومخططاته السوداء.

ودعا النائب إبراهيم المصرى إلى تبنى مقترح ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل القوة العربية المشتركة، موضحًا أن الوقت الحالى بات مناسبًا لإعلان تشكيل تلك القوة.

وأيده اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تنفيذ مقترح الرئيس السيسى بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة أصبح ضرورة حتمية الآن فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجه المنطقة حاليًا، مضيفا: الولايات المتحدة الأمريكية لا تهدف إلى استقرار المنطقة وتساعد إسرائيل على تحقيق ذلك بالمنطقة.

وحول ما تعرضت له قطر من استهداف عسكرى مؤخرًا، أوضح كدوانى أن قطر تعرضت لخدعة من أمريكا وإسرائيل لتحقيق أهدافهما بالمنطقة، مشددا على أن ذلك يؤكد الحاجة الماسة إلى القوة العسكرية العربية المشتركة للدفاع عن الدول العربية.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تشكيل تلك القوة ليس صعبًا بل يحتاج إلى الإرادة فقط، مشيرًا إلى أنه يتوقع اتفاق وتأييد عدد من الدول العربية على مقترح الرئيس السيسى ومنها السعودية والإمارات وقطر والعراق، مستبعدا فى الوقت نفسه تأييد عدد من الدول لهذه الخطوة بسبب عدم وجود مصلحة لهم فيها، مثل سوريا ولبنان وعُمان.

وقالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ما تشهده المنطقة من أحداث يثبت صحة الرؤية السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة، قائلة: بعد استباحة حدود دولة قطر الشقيقة، وبعد حديث نتنياهو عن حلم إسرائيل الكبرى، وبعد ما يجرى على أرض السودان واليمن وليبيا وسوريا والعراق، علينا أن نتذكر رؤية ومقترح الرئيس السيسى منذ عام 2015 بتشكيل قوة عربية مشتركة؛ لمواجهة التحديات وحماية الأمن القومى العربي.

وأضافت: أرى أن الظرف الراهن يوجب العودة إلى هذا الاقتراح مجددًا، وأظن أن الأجواء ممهدة لمناقشة هذا الاقتراح حاليًا، فلا بديل أمامنا سوى أن نوحد جهودنا وأن نشكل قوة عسكرية مشتركة، أسوة بالاتحاد الإفريقي، وحمايةً للأمن القومي العربي، وتابعت: أن القوة العسكرية المشتركة هى الحل الأمثل الذى من شأنه وقف المخططات الإسرائيلية التوسعية، وإنهاء النزاعات بين الدول العربية.

فيما قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن الأمن القومى العربى يواجه تحديات أمنية تسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، وأن هذه التحديات لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمفردها، بل تتطلب تعاونًا وتنسيقًا على أعلى مستوى بين جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن مقترح الرئيس السيسى بتشكيل قوة عربية مشتركة ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو مشروع عملى يمكن أن يوفر الحماية للمنطقة من الأخطار المحدقة.

وأضاف: “هذه القوة ستكون درعًا لحماية الدول العربية، والحفاظ على استقرار المنطقة، وضمان حق شعوبنا فى العيش بسلام وأمان، فهى خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الأمنى والعسكرى الذى طالما حلمنا به”.

ودعا إلى الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه القوة، مؤكدًا أن الوحدة العربية فى المجال العسكرى هى السبيل الوحيد لردع أى محاولات لتهديد مصالحنا المشتركة، داعيا الحكومات والبرلمانات العربية إلى العمل معًا لتحويل هذا المقترح إلى حقيقة ملموسة، تخدم أمننا ومستقبل أجيالنا القادمة.

