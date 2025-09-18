الخميس 18 سبتمبر 2025
الحالة المرورية اليوم، تباطؤ في حركة سير السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم، كثافات في حركة المرور في ساعات الذروة الصباحية.

وشهدت محافظة القاهرة تباطؤ في حركة سير السيارات أعلى كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، وكذلك في مناطق عين شمس وسرايا القبة، بالإضافة إلى الطريق الزراعي أمام القادمين من مدينة بنها والمتجهين إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

الحالة المرورية اليوم

كما شهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة، وكذلك محور 26 يوليو، وشارع السودان، وميدان التحرير، ومنشية الصدر، الدمرداش، غمرة، أحمد عرابي، جمال عبد الناصر، كوبرى أكتوبر، عبد المنعم رياض، ميدان لبنان، ميدان روكسي، وميدان رمسيس، إلى جانب المداخل المؤدية إلى هذه الميادين.

 

وفي محافظة الجيزة شهدت كثافات مرورية ملحوظة أعلى محاور محافظة الجيزة، في مناطق حي الدقي والعجوزة، مرورا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الطريق الدائري في اتجاه الصعيد، بالإضافة إلى محور صفط في اتجاه الجيزة، وطريق النيل السياحي، ومنطقتي الهرم والبحر الأعظم، وكذلك المريوطية وشارعي فيصل وترسا.

