خارج الحدود

للمرة الأولى، جيش الاحتلال يقرر مشاركة كتيبة "حريديم" في القتال بغزة

المتدينين المتشددين
المتدينين المتشددين "الحريديم"، فيتو

في خطوة تشهدها إسرائيل للمرة الأولى في تاريخها، أعلنت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إقحام كتيبة من المتدينين المتشددين "الحريديم" في القتال الدائر في غزة.

ونقلت قناة "i24NEWS" العبرية عن مصادر قولها إن كتيبة "الحريديم" ستشارك في القتال ضد حركة “ حماس”، في إطار الحرب المستمرة منذ عامين، في قطاع، غزة الشهر المقبل، ضمن كتيبة كاملة.

وذكرت المصادر للقناة أن الفرقة ستنضم للعمليات العسكرية الجارية حاليًّا في شمال قطاع غزة، إذ بدأت الكتيبة بالفعل الاستعداد لخوض القتال في المنطقة المحددة لها.

جيش الإحتلال الإسرائيلي

