أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات غير حكومية طلبت تحقيقا في جرائم الإبادة بغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية، طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.



وزعم روبيو في بيان إن "هذه المنظمات كانت متورطة بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والاعتقالات وتوجيه الاتهامات ضد إسرائيليين من دون موافقة إسرائيل".

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطيني، وهي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق- القانون من أجل الإنسان ومقرها رام الله.



وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلًا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري (محمد الضيف) بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان.



وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد تُرتكب في الدول الأعضاء فيها البالغ عددهم 125 دولة.



وتأتي العقوبات الأمريكية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.