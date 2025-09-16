قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هجومها على غزة.



رئيس وزراء أيرلندا: إبادة جماعية تحدث بغزة ويجب محاسبة إسرائيل

وأضاف سيمون هاريس، أنه من الواضح جدا من تقرير الأمم المتحدة أن إبادة جماعية تحدث ويجب محاسبة حكومة إسرائيل، وإعلان الوزير كاتس أن مدينة غزة تحترق فأي عقلية تحرك سلوك الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أدانت مصر، بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.

مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة

وحذرت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة التى أصبحت على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كل الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.



وحملت مصر الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد شديد وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت مصر لاتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزة وإنقاذ حياة الفلسطينيين بقطاع غزة بعد ما تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل ما يقارب من 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة وإصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية.

