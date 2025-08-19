تحرك برلماني بشأن نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية

تقدم حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول ارتفاع شكاوى المواطنين من نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والارتفاع غير المسبوق في استقالات أطباء التكليف، دون خطة واضحة من الوزارة لوقف هذا النزيف الذي يهدد المنظومة الصحية بأكملها.

غياب خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء

وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا لم يتم حتى الآن إعلان خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الاستقالات الجماعية بين أطباء التكليف؟.



كما تساءل: هل تعتبر وزارة الصحة أن الرواتب المتدنية والحوافز الضعيفة كافية لجذب الأطباء للبقاء في الخدمة الحكومية؟.

دور وزارة الصحة في تحسين بيئة عمل الأطباء

وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن دور وزارة الصحة في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة داخل المستشفيات.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات لوقف هجرة الأطباء للخارج، والتي تحرم مصر من كفاءات تم إنفاق المليارات على تأهيلها.

عدد الأطباء المستقيلين

وتساءل عضو مجلس النواب، حول ما إن كان لدى وزارة الصحة إحصاءات دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟، قائلا: وإن كانت متوفرة فلماذا لم يتم الإعلان عنها بشفافية أمام الرأي العام؟.



وأكد النائب أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة صحية، وأن صمت وزارة الصحة وتباطؤها في التحرك الفعلي يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الخطر الذي يهدد الأمن الصحي للمواطن المصري، مطالبًا بايجاد خطط وسياسات جديدة تكفل انهاء هذه المشكلات.

