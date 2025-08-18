محمد عبدالجليل يكتب: رئيس الوزراء يشجع الأطباء على الهجرة فى بلد تعانى مستشفياته من نقص حاد

في خضم أزمة نقص الأطباء والمهندسين التي تضرب البلاد، خرج علينا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتصريح صادم، اعتبره البعض غريبًا وغير مبالٍ بالواقع قال فيه: "ليس من العيب أن يخرج أطباء ومهندسون وغيرهم من الكفاءات للعمل بالخارج، فهم يجدون فرصًا أفضل." كلمات قيلت بهدوء شديد، وكأنها تقر واقعًا مريرًا دون أدنى محاولة لفهمه أو علاجه.

هجرة الأطباء من مصر

تلك الكلمات جاءت في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن كارثة حقيقية، خلال السنوات الأخيرة، غادر أكثر من ٧ آلاف طبيب البلاد، تاركين خلفهم مستشفيات تعاني من نقص حاد في الكوادر، ومرتبات وصفوها بأنها "متدنية" لا تسد رمقهم، وظروف عمل تقتل الطموح.

هذا النزيف لم يعد يقتصر على الأطباء، بل امتد إلى المهندسين والعلماء وغيرهم من أصحاب العقول التي استثمرت فيها الدولة وقتًا وجهدًا ومالًا.

أسباب الهروب: ليست "فرصًا أفضل" بل ظروفًا أسوأ

عندما يتحدث رئيس الوزراء عن "فرص أفضل"، فإنه يتجاهل الأسباب الحقيقية التي تدفع هؤلاء الشباب للهجرة، فالأمر ليس مجرد سعي وراء الرفاهية، بل هو هروب من واقع صعب.

المرتبات المتدنية: يعاني الأطباء في مصر من رواتب لا تتناسب مع سنوات الدراسة الطويلة والجهد الكبير الذي يبذلونه، مما يجعلهم غير قادرين على توفير حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم.

نقابة الأطباء، فيتو

بيئة العمل: المستشفيات الحكومية غالبًا ما تفتقر إلى أبسط الإمكانيات والمعدات، مما يجعل عمل الطبيب مهمة صعبة ومحبطة، وقد تعرضه للمساءلة القانونية.

انعدام التقدير: يشعر العديد من الكفاءات بعدم التقدير من المجتمع والدولة، وتجاهل حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

مناشدات النقابات تقابل باللامبالاة

بينما يرى رئيس الوزراء أن هجرة الأطباء ليست عيبًا، تطلق نقابة الأطباء وغيرها من النقابات المهنية نداءات متواصلة لعودة "الطيور المهاجرة"، مؤكدين على حاجة البلاد الماسة لهم.

إنهم يعلمون جيدًا أن نقص الكفاءات في المستشفيات والمؤسسات الحيوية يهدد مستقبل الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي في البلاد.

كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يخرج علينا بتلك التصريحات الصادمة، التي تحمل في طياتها لامبالاة واضحة، في الوقت الذي تعمل فيه النقابات على إعادة الكفاءات؟

يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين متخذي القرار وواقع الميدان، فهل يمكن أن نتوقع حلًا لأزمة نزيف العقول، إذا كان النظر إليها على أنها "ليست عيبًا"؟

