11 معلومة عن منحة على المصيلحي للطلاب غير القادرين بالجامعات الأهلية

وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بشأن منحة الدكتور علي المصيلحي التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي.

وتدعم المنحة الجديدة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة تجاه التعليم باعتباره أحد أهم عناصر التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، بهدف تحقيق الخطة الشاملة للدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير، أهم المعلومات المتاحة عن منحة علي المصيلحي لطلاب الجامعات الأهلية.

معلومات عن منحة الدكتور على المصيلحي لطلاب الجامعات

وفق البروتوكول الذي تم توقيعه، فإن أهم المعلومات المتاحة عن المنحة جاءت كالتالي:

تم توقيع بروتوكول بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي لتدشين المنحة. المنحة تدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين. أطلق عليها اسم الراحل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي الأسبق تقديرًا لدوره في العمل الاجتماعي. سيتم تخصيص 400 منحة دراسية بموجب هذا البروتوكول. يتم تخصيص 158 منحة دراسية من هذه المنح لكليات وبرامج قطاع العلوم الصحية. وتخصيص 174 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية. وتخصيص 68 منحة دراسية لكليات وبرامج قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية. تلتزم الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المقبولين بالمنح الدراسية والملتحقين بالجامعات الأهلية، لحين تخرجهم من الجامعة الأهلية أو انقضاء أحد شروط القبول للمنحة. يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين من أبناء الأسر التي تحصل على "تكافل وكرامة"، وطلاب أبناء دور الرعاية الاجتماعية وطلاب أبناء الأسر محدودة الدخل في التخصصات الأكثر احتياجًا لسوق العمل. تشمل التخصصات التي تدعمها المنحة (الطب، التمريض، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، إدارة الأعمال، السياحة، الفنون والتصميم) بكليات الجامعات الأهلية مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. كما تلتزم الجامعات الأهلية المستفيدة من مشروع منح بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم خصم قيمته 25% من قيمة المصروفات الدراسية، لصالح أبناء العاملين بالبنك، للدراسة بتلك الجامعات وفقًا للقواعد المنظمة.

