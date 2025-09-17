الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة بتهمة السير عكس الاتجاه أعلى كوبرى المظلات

ضبط المتهم، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة، القبض على قائد سيارة ملاكي بالسير بالسير عكس الاتجاه والتعدى بالسب على أحد الأشخاص أعلى كوبرى المظلات بمنطقة الساحل.

 

فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه أعلى كوبرى المظلات

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه والتعدى بالسب على أحد الأشخاص أعلى كوبرى المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.


وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

قائد سيارة يسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى المظلات كوبرى المظلات قائد سيارة يسير عكس الإتجاه فيديو لقائد سيارة يسير عكس الإتجاه مديرة أمن القاهرة أمن القاهرة

