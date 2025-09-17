القبض على قائد سيارة بتهمة السير عكس الاتجاه أعلى كوبرى المظلات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة، القبض على قائد سيارة ملاكي بالسير بالسير عكس الاتجاه والتعدى بالسب على أحد الأشخاص أعلى كوبرى المظلات بمنطقة الساحل.

فيديو لقائد سيارة يسير عكس الاتجاه أعلى كوبرى المظلات

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه والتعدى بالسب على أحد الأشخاص أعلى كوبرى المظلات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

