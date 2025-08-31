تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالساحل: بعنا المسروقات وصرفنا الفلوس على الكيف

أدلى تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "التسلق" بمنطقة الساحل باعترافات تفصيلية أمام نيابة الساحل.

وقال المتهمون إنهم باعوا المسروقات بأقل من نصف ثمنها لسرعة التخلص منها، مشيرين إلى أنهم أنفقوا الأموال على المخدرات والكيف.

سرقة الشقق السكنية بالساحل

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل، يفيد بضبط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بدائرة القسم، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزتهم (فرد خرطوش – وكمية من مخدر الهيروين).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم (4 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

