المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في قتل مواطن وسرقة هاتفه بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل بالإكراه بالطريق العام، وحيازة سلاح أبيض وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الساحل.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين حازا السلاح الأبيض بدون أي ترخيص أو مبرر قانوني كما حازوا سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار.

وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب بطعنة الي المستشفي العام، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهم.



وباعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين انهما عاطلين



وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة هاتف المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

