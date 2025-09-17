الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهمين في واقعة فتاة التوك توك فاقدة الوعي بالجيزة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال  شخصين "توك توك" وبرفقتهما فتاة فاقدة للوعى ويشتبه فى كونها تحت تأثير مادة مخدرة بالجيزة، وتم ضبطهم.

 

فيديو لشخصين وفتاة فاقدة للوعي داخل توك توك بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع الفيديو وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط  "التوك توك"، وقائدها ومستقليها (سائق وعاطل وفتاة – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")، وبحوزة أحدهم (كمية لمخدر البودر).


 

وبمواجهتهم اعترفوا أنهم حال استقلالهم  "التوك توك" وتعاطيهم لمخدر "البودر" شعرت الفتاة بحالة إعياء لتناولها جرعة زائدة من المخدر وأقر أحدهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار. 


تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو لشخصين وفتاة فاقدة للوعي داخل توك توك بالجيزة فيديو لشخصين وفتاة فاقدة للوعي فتاة فاقدة للوعي داخل توك توك بالجيزة فتاة فاقدة للوعي داخل توك توك الجيزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

القبض على فتاة ألقت رضيعها في الشارع بالجيزة

ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

هل يشارك الخطيب في الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟، سعد شلبي يجيب

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads