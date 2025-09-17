القبض على المتهمين في واقعة فتاة التوك توك فاقدة الوعي بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال شخصين "توك توك" وبرفقتهما فتاة فاقدة للوعى ويشتبه فى كونها تحت تأثير مادة مخدرة بالجيزة، وتم ضبطهم.

فيديو لشخصين وفتاة فاقدة للوعي داخل توك توك بالجيزة

رصدت وزارة الداخلية مقطع الفيديو وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط "التوك توك"، وقائدها ومستقليها (سائق وعاطل وفتاة – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")، وبحوزة أحدهم (كمية لمخدر البودر).





وبمواجهتهم اعترفوا أنهم حال استقلالهم "التوك توك" وتعاطيهم لمخدر "البودر" شعرت الفتاة بحالة إعياء لتناولها جرعة زائدة من المخدر وأقر أحدهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.



تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.

