قرار قضائي جديد ضد عامل متهم بقتل شقيقه بسبب خلافات بينهما

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عامل متهم بقتل شقيقه ضربا فأرداه قتيلا بسبب خلافات بينهما على إدارة محل ملك والدهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الخلاف على محل والدهما

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب خلافات على محل ملك والدهما، فقام المتهم بالتعدي على شقيقه بآلة حادة، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وأكد أنه لم يقصد قتله، وأن مشادة كلامية بينهما دفعته لضربه، في محاولة لتقويم سلوكه، ولكن فارق الحياة.



مصرع شخص قتله شقيقه بأوسيم



وكان مركز شرطة أوسيم قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقبالها شخص مصاب بإصابات بالغة، ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بجروح قطعية بالرأس وكسر بالجمجمة.

القبض على المتهم

ومن خلال عدد من الأكمنة تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة وأخطرت النيابة التي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

