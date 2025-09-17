النيابة تطلب تحريات المباحث حول اتهام مدرس بهتك عرض طالب بأكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مدرس رياضيات بالتحرش بطالب داخل شقته أثناء إعطائه درس خصوصي بأكتوبر، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ضبط مدرس تحرش بطالب داخل شقته بأكتوبر

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغ من شخص يتهم مدرس بالتحرش بنجله البالغ من العمر 15عاما، على الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وخلال التحقيقات، أقر المجني عليه أن المتهم استدرج المتهم لشقته لإعطائه درس خصوصي، تعدي عليه وخدش حياءه.

وبتقيين الاجراءات، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحجز 24 ساعة على ذمة التحريات وعرض الضحية على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصابته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.