الأربعاء 17 سبتمبر 2025
النيابة تطلب تحريات المباحث حول اتهام مدرس بهتك عرض طالب بأكتوبر

 تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام مدرس رياضيات بالتحرش بطالب داخل شقته أثناء إعطائه درس خصوصي بأكتوبر، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

 البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغ من شخص يتهم مدرس بالتحرش بنجله البالغ من العمر 15عاما، على الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

 

وخلال التحقيقات، أقر المجني عليه أن المتهم استدرج المتهم لشقته لإعطائه درس خصوصي، تعدي عليه وخدش حياءه. 

 

وبتقيين الاجراءات، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحجز 24 ساعة على ذمة التحريات وعرض الضحية على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن إصابته. 

 

