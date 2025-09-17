محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال المعلمين الجدد

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حفل استقبال الدفعتين الثالثة والرابعة من المعلمين الجدد في مسابقة 30 ألف معلم. والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية.

وفي كلمته، رحب المحافظ بالمعلمين الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون نخبة مميزة من شباب مصر ودفعة قوية للعملية التعليمية، وأنهم بناة الأمة وحماة رسالة العلم السامية، فبفضلهم تتشكل عقول المستقبل وتُصاغ شخصيات الأجيال القادمة. وأشاد بمهنة التعليم ووصفها بأنها أشرف المهن، وأكد على ثقته الكاملة في قدراتهم على إحداث فرق إيجابي في حياة الطلاب وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن لديهم.

واستعرض الفريق أحمد خالد الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها على الشأن الداخلي المصري، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب من كل مواطن أن يكون على قدر المسؤولية في ظل تلك التحديات. وشدد سيادته على أن أمن الوطن واستقراره يكمن في ترابط نسيجه المجتمعي، والالتفاف حول القيادة السياسية الحكيمة.

وقال الفريق أحمد خالد إن الدولة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم والنشء. وأشار إلى أن هذا الاهتمام قد تم ترجمته من خلال استراتيجية الدولة لدعم ملف التعليم وتوفير تعليم عالي الجودة للجميع وبناء نظام تعليمي مستدام. وأوضح أن مخصصات التعليم في الموازنة العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث وصلت مخصصات عام 2025/2026 إلى 315.1 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية حظيت بدعم كبير في ملف التعليم، حيث وصل عدد المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم منذ عام 2023 إلى نحو 2258 معلمًا. وساهم هذا الأمر بشكل كبير في سد العجز بالمدارس، خاصة في إدارتي العامرية وبرج العرب الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ الإسكندرية المعلمين بضرورة الحرص على التعليم المستمر، مشيرًا إلى أن مهنتهم ليست مجرد وظيفة، بل هي رسالة تتطلب بذل الجهد والمشاركة الفعالة في كل نشاط. وحثهم على مواكبة التطورات التعليمية واكتساب مهارات جديدة ومتنوعة، والاستفادة من خبرات زملائهم القدامى ومديري المدارس.

وأشار المحافظ إلى أن المعلمين الذين سبقوهم في الدفعات الماضية أصبحوا بالفعل شركاء أساسيين. مضيفا أن جهودهم لم تتوقف عند هذا الحد، بل ساهمت في رفع مستوى التعليم وتحقيق التميز في المدارس المستهدفة، وهو ما يتضح بالفعل في ارتفاع نسب النجاح في الشهادة الإعدادية ومراحل النقل في المناطق المستفيدة.

وفي ختام كلمته، ثمن محافظ الإسكندرية جهود وزارة التربية والتعليم في إعداد جيل من الطلاب قادر على التفكير النقدي ومواكبة التطور التكنولوجي. كما ثمن سيادته دور مكتبة الإسكندرية في احتضان جميع الفعاليات والمؤتمرات المؤثرة، مشيرًا إلى أن الجميع يفتخر بوجود مكتبة الإسكندرية على أرض الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن المعلمين الجدد إضافة متميزة بطاقات شابة متفتحة واعية تسهم بشكل مباشر في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية مُثمنا مبادرة السيد الرئيس لتعيين 150 ألف معلم لسد العجز في التخصصات المختلفة، وأوضح ان تعليم الإسكندرية أنهى كافة استعداداته للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى وصول مخصصات الكتب المدرسية من المخازن المركزية وجار تسليمها للطلاب دون ربطها بسداد المصروفات.

