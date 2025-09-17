إعلام عبري: تل أبيب أبلغت واشنطن رغبتها في تعميق العملية العسكرية بغزة

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بأنها تتجه لتعميق العملية العسكرية في قطاع غزة ولا حظوظ لصفقة.

قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسري الإسرائيليين وتتخلي عن سلاحها.



بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

وأمس، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

وقال كاتس على منصة “إكس”، إن " جيش الدفاع يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية لحماس، وجنوده يقاتلون ببسالة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

تعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف

وتعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.