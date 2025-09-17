وزير مالية الاحتلال: غزة "كنز عقاري" ونناقش مع واشنطن تقاسم السيطرة على الأرض

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يمثل "كنزًا عقاريًا" بالنسبة لإسرائيل، مؤكدًا أن بلاده "لن تتركه".

تقاسم مع الولايات المتحدة

وكشف سموتريتش أن هناك مناقشات جارية مع الولايات المتحدة حول كيفية تقاسم النسب المئوية للسيطرة على الأرض في غزة، في إشارة إلى خطط مستقبلية مثيرة للجدل بشأن مصير القطاع.

انتقادات فلسطينية ودولية متوقعة

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات قد تشعل موجة انتقادات جديدة ضد الحكومة الإسرائيلية، خاصة أنها تكشف بوضوح عن أطماع استيطانية في أراضي القطاع، بعيدًا عن أي مسار سياسي عادل.

ويحذر خبراء من أن مثل هذه المواقف قد تزيد من تأزيم الوضع الإقليمي، وتعمّق الأزمة مع الفلسطينيين والدول العربية، في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف الحرب والتوجه نحو حل الدولتين.

