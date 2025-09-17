الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال يزعم: قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري

وزير جيش الاحتلال
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة سيتحول إلى نصب تذكاري إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسري الإسرائيليين وتتخلي عن سلاحها.

 

بدء الاجتياح البري لمدينة غزة

وأمس، أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري لـمدينة غزة.

وقال كاتس على منصة “إكس”، إن " جيش الدفاع يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية لحماس، وجنوده يقاتلون ببسالة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".

 

تعرض مدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف

وتعرّضت مدينة غزة فجر الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف، بحسب ما أفاد شهود عيان، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الدولة العبرية للتعبير عن دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" لها.

حركة حماس الإسرائيلى جيش الاحتلال الاسري الإسرائيليين ينة غزة

