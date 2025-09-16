3 أندية سعودية تراقب وضعية مدافع ريال مدريد باهتمام كبير

تواجد الدولي الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، في قائمة اهتمامات أندية سعودية سعيا لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط ردويجر بالانتقال إلى الدوري السعودي، حيث كان هدفا تعاقديا لنادي النصر، الذي تعاقد في النهاية هذا الصيف مع لاعب آخر من الدوري الإسباني وهو إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة.

ثلاثي سعودي مهتم بالتعاقد مع روديجر

وقال الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور، والمختص بأخبار الانتقالات عبر حسابه على "إكس": إن أندية النصر والهلال واتحاد جدة يراقبون موقف روديجر في ريال مدريد.

ودخل روديجر (32 عاما)، الغائب مؤخرا بسبب الإصابة، عامه الأخير في عقده مع الريال، بينما لم يتم حسم ملف تمديد التعاقد، ليكون بذلك هدفا للثلاثي السعودي من أجل التعاقد معه.

وأضاف كونور أن العروض المغرية ستكون سلاحا لأندية دوري روشن من أجل استقطاب الألماني للدوري، ومحاولة إغراء الريال أيضا لإمكانية الاستغناء عن اللاعب في أقرب فرصة.

