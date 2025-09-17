يونيفيل: إسرائيل تعرض الهدوء في لبنان للخطر

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تواصل خرق القرار الدولي 1701، مؤكدة أن هذه الانتهاكات المتكررة تهدد الاستقرار القائم على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

تهديد للهدوء الهش في لبنان

وأوضحت يونيفيل أن الممارسات الإسرائيلية تعرض "الهدوء الهش" في جنوب لبنان للخطر، وهو ما يثير مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة جديدة.

دعم للجيش اللبناني

وأكدت البعثة الأممية أنها تقوم بمساعدة الجيش اللبناني في جهوده لبسط سيطرته على جنوب البلاد، التزامًا بمهامها المنصوص عليها في القرار الأممي.

ويرى مراقبون أن استمرار الانتهاكات قد يقود إلى مزيد من التوتر الميداني، في وقت يشهد فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية داخلية تزيد من تعقيد المشهد.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بمسيرة اسرائيلية على بلدة عيترون، جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

جيش الاحتلال يخرق وقف اتفاق لبنان

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان، حيث نفذت مسيرة غارة على سيارة في جنوب البلاد، كما فجر الجيش منزلا في بلدة ميس الجبل الحدودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة من نوع "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.