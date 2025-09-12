الجمعة 12 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال يشن غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بمسيرة اسرائيلية على بلدة عيترون، جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

جيش الاحتلال يخرق وقف اتفاق لبنان 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع لبنان، حيث نفذت مسيرة غارة على سيارة في جنوب البلاد، كما فجر الجيش منزلا في بلدة ميس الجبل الحدودية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة من نوع "رابيد" في بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

وأصيب صياد بشظية قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية قرب مركبة مقابل شاطئ الناقورة.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا، عملية تفجير لمنزل في محلة الجدار في بلدة ميس الجبل.

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

توتر الأوضاع فى جنوب لبنان 

وتأتي الضربات الجوية ضمن سلسلة من الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تهدف إلى استهداف مواقع يزعم جيش العدو  بأنها تهدد أمنه، لكنها في الوقت نفسه تزيد من توتر الأوضاع في لبنان في ظل دعوات مستمرة لنزع سلاح حزب الله، الذي تشدد إسرائيل على أنه "يشكل تهديدا مباشرا" لأمنها القومي. 

