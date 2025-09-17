بنعوش رمزية، عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو للتظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو

أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، للتنديد بما تصفه بالعجز في ملف المحتجزين.

نعوش رمزية في التظاهرة

وأكدت الهيئة أن المشاركين سيحملون نعوشًا رمزية خلال المظاهرة، في رسالة مباشرة إلى نتنياهو لتذكيره بمصير المحتجزين، والضغط من أجل إعادتهم في أسرع وقت ممكن.

انتقادات للحكومة الإسرائيلية

وتصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من جانب عائلات الأسرى ضد الحكومة، التي يتهمونها بالتقصير وعدم إعطاء الأولوية لملف أبنائهم.

ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات قد تزيد من الضغط على نتنياهو في ظل أزماته السياسية والعسكرية المتفاقمة، مما ينذر بمزيد من الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.



وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، حركة حماس من المساس بالرهائن الإسرائيليين في مدينة غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن نتنياهو قوله في مؤتمر صحفي: "إذا مسوا شعرة واحدة من رأس أي رهينة، فسوف نطاردهم بقوة أكبر حتى نهاية حياتهم، وستأتي تلك النهاية أسرع بكثير مما يظنون".

ووفقا لتقارير إعلامية، نقلت حماس عددًا من الرهائن الذين كانوا محتجزين سابقًا في الأنفاق إلى خيام ومنازل، في محاولة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات في مناطق معينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.