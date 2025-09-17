مؤشر الذهب يحاول التعافي بالتداولات العالمية، الأونصة تلامس 3663 دولارا

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية استقرار خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن أسعار الفائدة، حيث سجلت الأونصة عند مستوى 3663 دولارا.

خيار مفضل للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارا مفضلا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

الذهب في البورصة المحلية

يشهد تداول الذهب في البورصة المصرية إقبالا متزايدا من المستثمرين، وذلك لما يمثله الذهب من ملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم.

وتتيح البورصة المصرية، بصفتها منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية متنوعة كصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، فرصة استثمارية قيمة في المعدن النفيس دون الحاجة إلى امتلاكه الفعلي، وتكمن أهمية تداول الذهب في البورصة في قدرته على إحداث توازن في المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات وتخفيف المخاطر.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيا؟

يعتبر الاستثمار في الذهب من الأدوات الهامة التي يعتمد عليها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية، وذلك لما يتمتع به الذهب من مزايا تجعله خيارًا استثماريًا ذكيًا، ومن أبرز هذه المزايا:

-يمثل الاستثمار في الذهب وسيلة فعالة لنمو الأموال، حيث تزداد قيمته بمرور الوقت.

-يساهم الاستثمار في الذهب بشكل خاص في الحفاظ على قيمة المال على المدى الطويل.

-يساعد الاستثمار في الذهب على بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

-يشكل الاستثمار في الذهب وسيلة هامة للادخار والتحوط ضد مخاطر التضخم المرتفعة.

الذهب عالميًا في مفترق طرق

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية ليصل المؤشر إلى مستوى 3700 دولارًا للأونصة، وأكد خبراء سوق المال أن تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وقد عزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، ويعزى هذا التراجع إلى التحركات السياسية الأمريكية، حيث ضغط الرئيس الأمريكي ترامب على تخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما لمح وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، مما أدى إلى حالة من الترقب وعدم اليقين في الأسواق.

يتداول الذهب عند تلك النقطة

يتداول الذهب اليوم حول 3500 – 4000 دولار للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى، ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

أداء الذهب من بداية 2025

جدير بالذكر في بداية عام 2025، استمر الذهب في رحلة صعودية قوية بدأت في 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية في أبريل 2025.

وهذا الارتفاع جاء مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي سجلت طلبًا صافيًا يقارب 710 أطنان ربع سنوية، ومع ذلك شهدت الأسعار تقلبات حادة، حيث تراجعت إلى حوالي 3250 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 3396 دولارًا في يونيو.

وفي يناير 2025، بدأ الذهب العام عند مستويات قريبة من 3000 دولار، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، وخلال الربع الأول، سجل الذهب مستوى قياسيًا، مدفوعًا بالتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومع ذلك، في يونيو المنصرم تأثر السوق بتراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من التوترات التجارية ودفع الأسعار للهبوط بحوالي 100 دولار من ذروتها.

