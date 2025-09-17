الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الذهب يحاول التعافي بالتداولات العالمية، الأونصة تلامس 3663 دولارا

مؤشرات التداول على
مؤشرات التداول على الذهب، فيتو

مؤشر الذهب، شهدت أسعار الذهب العالمية استقرار خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن أسعار الفائدة، حيث سجلت الأونصة عند مستوى 3663 دولارا.

 

اقرأ التالي: بعد تراجع الدولار، آخر تطورات مؤشر الذهب عالميا بحركة التداولات

 

خيار مفضل للمستثمرين

وبرغم ذلك، يبقى الذهب خيارا مفضلا لدى المستثمرين كأصل تحوط ضد خطر التعثر الاقتصادي، حيث تؤثر عوامل مثل ضعف الدولار، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات التجارية على اتجاهه بشكل واضح.

 

الذهب في البورصة المحلية 

يشهد تداول  الذهب في البورصة المصرية إقبالا متزايدا من المستثمرين، وذلك لما يمثله الذهب من ملاذ آمن في وجه تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم. 

وتتيح البورصة المصرية، بصفتها منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية متنوعة كصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، فرصة استثمارية قيمة في المعدن النفيس دون الحاجة إلى امتلاكه الفعلي، وتكمن أهمية تداول الذهب في البورصة في قدرته على إحداث توازن في المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى كونه وسيلة فعالة لتنويع الاستثمارات وتخفيف المخاطر.

<span style=
الذهب 

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيا؟

يعتبر الاستثمار في الذهب من الأدوات الهامة التي يعتمد عليها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية، وذلك لما يتمتع به الذهب من مزايا تجعله خيارًا استثماريًا ذكيًا، ومن أبرز هذه المزايا:
-يمثل الاستثمار في الذهب وسيلة فعالة لنمو الأموال، حيث تزداد قيمته بمرور الوقت.
-يساهم الاستثمار في الذهب بشكل خاص في الحفاظ على قيمة المال على المدى الطويل.
-يساعد الاستثمار في الذهب على بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
-يشكل الاستثمار في الذهب وسيلة هامة للادخار والتحوط ضد مخاطر التضخم المرتفعة.

 

الذهب عالميًا في مفترق طرق

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية ليصل المؤشر إلى مستوى 3700 دولارًا للأونصة، وأكد خبراء سوق المال أن تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وقد عزز من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، ويعزى هذا التراجع إلى التحركات السياسية الأمريكية، حيث ضغط الرئيس الأمريكي ترامب على تخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما لمح وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، مما أدى إلى حالة من الترقب وعدم اليقين في الأسواق.

 

يتداول الذهب عند تلك النقطة

يتداول الذهب اليوم حول 3500 – 4000 دولار للأونصة، مدفوعًا بضعف الدولار والأجواء التجارية المتوترة، في حين يتلقى دعمًا من تحذيرات البنوك الكبرى، ومع ذلك، يعكس مؤشر نشاط التداول حالة من الترقب وسط إشارات تدعو للحذر من تصحيح طفيف محتمل قريبًا.

<span style=
الذهب 

أداء الذهب من بداية 2025

جدير بالذكر في بداية عام 2025، استمر الذهب في رحلة صعودية قوية بدأت في 2024، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام، ولامس مستويات قياسية في أبريل 2025.

وهذا الارتفاع جاء مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي سجلت طلبًا صافيًا يقارب 710 أطنان ربع سنوية، ومع ذلك شهدت الأسعار تقلبات حادة، حيث تراجعت إلى حوالي 3250 دولارًا بحلول 30 يونيو 2025، بعد أن وصلت إلى ذروتها عند 3396 دولارًا في يونيو.

وفي يناير 2025، بدأ الذهب العام عند مستويات قريبة من 3000 دولار، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من  الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن، وخلال الربع الأول، سجل الذهب مستوى قياسيًا، مدفوعًا بالتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ومع ذلك، في يونيو المنصرم تأثر السوق بتراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما قلل من التوترات التجارية ودفع الأسعار للهبوط بحوالي 100 دولار من ذروتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أسعار الفائدة الاحتياطى الاحتياطي الفيدرالي الاستثمار الإستثمار في الذهب الاقتصادات الناشئة الأسواق البورصة المصرية التوترات التجارية الذهب الذهب في البورصة الذهب عالميا الذهب في البورصة المصرية

مواد متعلقة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، تراجع مؤشر الذهب في السوق العالمي

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

الفيدرالي الأمريكي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

بالأسعار، طرح أراض استثمارية بالقاهرة الجديدة

ضبط صاحب شركة مطاعم هارب من تنفيذ 11 حكما قضائيا

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة 0.25% لأول مرة منذ ديسمبر 2024

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

هل يجوز للحائض قراءة القرآن فى المسجد؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads