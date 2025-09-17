الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوادي الجديد تطرح لحوم بلدية بـ 290 جنيها

باريس الوادي الجديد،
باريس الوادي الجديد، ڤيتو

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لحومًا بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بأسعار مخفّضة لسكان مركز باريس؛ إذ جرى بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو عبر منفذ مدينة باريس، مع توفير سلع أساسية وخضروات من بينها الطماطم بـ10 جنيهات للكيلو في منافذ المدينة والقرى، لتلبية احتياجات الأهالي بأسعار مناسبة والحد من أعباء المعيشة.

وتأتي الخطوة ضمن مسار متواصل تتبناه المحافظة لتوسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفّضة خلال الأيام والأسابيع المقبلة داخل باريس والقرى التابعة لها. 

منافذ باريس والقرى: سلع أساسية وخضروات

وأوضح المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، أنّ المنظومة تعتمد على طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة يوميًا، بالتوازي مع توفير سلع أساسية وخضروات وفاكهة بأسعار الجملة في منافذ المدينة والقرى. 

وذكر أنّ خطة الوادي الجديد تركّز على تنويع المعروض، مع متابعة مستويات الإقبال، وضمان استمرار تدفّق السلع المخفّضة على مدار الأسبوع، بما يشمل الطماطم وبقية الأصناف ذات الطلب المرتفع.

رئيس المركز: خدمة مباشرة للمواطنين

وشدد رئيس مركز ومدينة باريس، على أنّ الهدف هو تقديم خدمة مباشرة للمواطنين داخل باريس دون وسطاء، مع الالتزام بمعايير الرقابة على الجودة والأسعار. 

وأكّد أنّ الأسعار المخفّضة ستظل أولوية، وأنّ التنسيق جارٍ مع الجهات التنفيذية لضمان وفرة اللحوم البلدية وبقية السلع الأساسية، وتثبيت نقاط بيع قريبة من التجمعات السكنية، حتى تغطي الخدمة أكبر عدد من القرى داخل الوادي الجديد.

"سوق اليوم الواحد" والتوسّع في الطرح

ونوّه رئيس  الوحدة المحلية في باريس، إلى استمرار التوسّع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تشهدها المدينة، بما يتيح نقل المنافذ إلى مواقع مختلفة وفق خارطة الاحتياج، ويعزّز وصول السلع المخفّضة إلى الشرائح الأوسع من السكان.

وتعتمد المبادرة على سرّعة الحركة وتوفير المعروض في نقاط توزيع مرنة، مع الحفاظ على سعر اللحوم البلدية عند 290 جنيهًا وتثبيت أسعار الخضروات الأساسية وعلى رأسها الطماطم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللحوم البلدية الطازجة الوادى الجديد رئيس مركز ومدينة باريس لحوم بلدية محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

روسيا تبدأ في التصعيد، بوتين يرتدي الزي العسكري ويهدد أوروبا بتوسيع الحرب (فيديو)

مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

السيسي يرحب بملك إسبانيا في أول زيارة لمصر

فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والجامعات على هذه القطارات

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل فى العمل

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads