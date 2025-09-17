الوادي الجديد تطرح لحوم بلدية بـ 290 جنيها

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لحومًا بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بأسعار مخفّضة لسكان مركز باريس؛ إذ جرى بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو عبر منفذ مدينة باريس، مع توفير سلع أساسية وخضروات من بينها الطماطم بـ10 جنيهات للكيلو في منافذ المدينة والقرى، لتلبية احتياجات الأهالي بأسعار مناسبة والحد من أعباء المعيشة.

وتأتي الخطوة ضمن مسار متواصل تتبناه المحافظة لتوسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفّضة خلال الأيام والأسابيع المقبلة داخل باريس والقرى التابعة لها.

منافذ باريس والقرى: سلع أساسية وخضروات

وأوضح المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، أنّ المنظومة تعتمد على طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة يوميًا، بالتوازي مع توفير سلع أساسية وخضروات وفاكهة بأسعار الجملة في منافذ المدينة والقرى.

وذكر أنّ خطة الوادي الجديد تركّز على تنويع المعروض، مع متابعة مستويات الإقبال، وضمان استمرار تدفّق السلع المخفّضة على مدار الأسبوع، بما يشمل الطماطم وبقية الأصناف ذات الطلب المرتفع.

رئيس المركز: خدمة مباشرة للمواطنين

وشدد رئيس مركز ومدينة باريس، على أنّ الهدف هو تقديم خدمة مباشرة للمواطنين داخل باريس دون وسطاء، مع الالتزام بمعايير الرقابة على الجودة والأسعار.

وأكّد أنّ الأسعار المخفّضة ستظل أولوية، وأنّ التنسيق جارٍ مع الجهات التنفيذية لضمان وفرة اللحوم البلدية وبقية السلع الأساسية، وتثبيت نقاط بيع قريبة من التجمعات السكنية، حتى تغطي الخدمة أكبر عدد من القرى داخل الوادي الجديد.

"سوق اليوم الواحد" والتوسّع في الطرح

ونوّه رئيس الوحدة المحلية في باريس، إلى استمرار التوسّع في مبادرة "سوق اليوم الواحد" التي تشهدها المدينة، بما يتيح نقل المنافذ إلى مواقع مختلفة وفق خارطة الاحتياج، ويعزّز وصول السلع المخفّضة إلى الشرائح الأوسع من السكان.

وتعتمد المبادرة على سرّعة الحركة وتوفير المعروض في نقاط توزيع مرنة، مع الحفاظ على سعر اللحوم البلدية عند 290 جنيهًا وتثبيت أسعار الخضروات الأساسية وعلى رأسها الطماطم.

