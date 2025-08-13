صفعة لوكلاء مليشيا الدعم السريع، مجلس الأمن يحذر من مخاطر إنشاء حكومة موازية في السودان

أكد مجلس الأمن الدولي رفضه القاطع إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتنذر بتفاقم الصراع الدائر.

مجلس الأمن يدعو الأطراف السودانية الي الحوار لوقف إطلاق النار

وشدد المجلس على التزامه بسيادة السودان واستقلاله ووحدته، مجددًا الدعوة إلى الحوار بين الأطراف السودانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى حل سياسي شامل للنزاع.

مجلس الأمن يجدد موقفه من الأزمة السودانية

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ من استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية، مثل إنشاء حكومة موازية، ستعقّد جهود الوساطة الدولية والإقليمية.

وأكد البيان أن المجتمع الدولي سيواصل دعم المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والعمل مع دول الجوار من أجل إعادة الاستقرار ووقف معاناة المدنيين، محذرًا من أن استمرار الانقسام السياسي والعسكري قد يدفع البلاد نحو مرحلة أكثر خطورة.

