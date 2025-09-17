توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية والنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون بين المكتبة والنقابة.



قال الدكتور أحمد زايد: إن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر من المؤسسات الثقافية التي لعبت دورًا كبيرًا في التاريخ الثقافي لمصر، وقدمت تدفق ثقافي هائل وعمل ثقافي متميز من مؤتمرات ومنشورات وتشبيك لا يتم داخل مصر فقط بل ينطلق للعالم العربي والعالمية.

وأكد أن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة من المثقفين البارزين، وأن الأعمال التي يقوم بها في الاتحاد تشهد على أنه رجل ثقافة من الطراز الأول ولديه خبرة عميقة في الأداء الثقافي.

وأشار زايد إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هو بمثابة توقيع مع كل مثقف وكاتب وشاعر وأديب وكل من ينتمي لهذا الاتحاد، معربًا عن أمله أن يؤدي التعاون إلى مزيد من العمل العربي المشترك بمساهمة المفكرين والمثقفين من المجتمع العربي.

من جانبه، تقدم الدكتور علاء عبد الهادي بالشكر للدكتور أحمد زايد المفكر الجليل الذي رحب باقتراح التعاون بين الجانبين واعتبره إضافة للثقافة المصرية.

وأعرب عن تطلعه للتعاون بين قطاعات المكتبة المختلفة والنقابة بمفكريها ومبدعيها وتفعيل هذه الاتفاقية من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية وتبادل المطبوعات والنشر المشترك.

وفي الختام تبادل الدكتور أحمد زايد والدكتور علاء عبد الهادي المطبوعات والإهداءات.

