الزملوط يتفقد معرض المستلزمات المدرسية بمجمع المصالح الحكومية بالخارجة

الوادي الجديد، ڤيتو

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معرض المستلزمات المدرسية المُقام بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب محافظ الوادي الجديد، عن بالغ تقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة؛ لجهودهما الكريمة في دعم ورعاية أبناء المحافظة.

وأشار الزملوط إلى أن المعرض يوفر ٦ آلاف قطعة من المستلزمات المدرسية (أحذية - شنط - زيّ مدرسي شتوي - أدوات مدرسية) بالمجان للعاملين بالمجمع.

وأوضح أن معرض المستلزمات المدرسية المُقام بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد، يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

 

