الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطريشة والعقارب تلدغ سيدتين وطفلا في الوادي الجديد

عقرب
عقرب

تعرضت سيدتان وطفل للدغات العقارب والثعابين "الطريشة"، اليوم الأربعاء، بمركزي الخارجة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب وثعبان الحية " الطريشة" لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي. 
تبين إصابة محمد السيد محمد، 13 عامًا، ومقيم بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بلدغ عقرب داخل المنزل بالقرية، حنين أمير شحاتة، 61 عامًا، ومقيم بحي الاقتصادي بمدينة الخارجة للدغة عقرب سام.
فيما تعرضت آمال خليفة كامل، 29 عامًا، ومقيمة بقرية "ناصر" جنوب مركز الخارجة للدغة ثعبان الحية “ الطريشة”.

وتم نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب والثعابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة النجدة العقارب والثعابين الوادى الجديد أمن الوادى الجديد شرطة النجدة لدغات العقارب والثعابين

مواد متعلقة

الوادي الجديد يطلق أرشفة إلكترونية لملفات الديوان العام

حملات تموينية على الأسواق والمخابز البلدية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads