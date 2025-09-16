محافظ الوادي الجديد يتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للاطمئنان على استعدادات المراكز لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين.

حيث وجّه المحافظ خلال الاجتماع بعدد من التوجيهات جاء أهمها: المرور والمتابعة لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الاحتياجات العاجلة قبل انطلاق العام الدراسي، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مبادرات السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل الأسر.

كما وجه محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية بمركزي الفرافرة وباريس بالمستلزمات المدرسية، مؤكدًا علي تشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية، بالتزامن مع موسم حصاد التمور، ومصادرة السيارات المخالفة لإجراءات خروج المحصول دون تصريح، وكذا عرض تقرير أسبوعي بما تم تحصيله من رسوم توريد التمور بكل مركز.

