"الوعي ومواجهة تحديات الأمن القومي" ندوة بمجمع إعلام الفيوم

عقد مجمع إعلام الفيوم، ندوة بعنوان" الوعى ومواجهة تحديات الأمن القومى"، شارك فيها مديرية أوقاف الفيوم، والأئمة وخطباء المساجد بالمحافظة، ومعلمات فصول محو الأمية، بهدف التصدى لمحاولات زعزعة الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة التى تستوجب توحيد الجهود الداخلية.

دور الهيئة العامة للاستعلامات في التصدي للشائعات

وقال محمد هاشم مدير مجمع اعلام الفيوم، إن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات، يلعب دورا هاما فى رفع الوعى والتثقيف لكافة شرائح المجتمع من خلال اللقاءات والندوات، والمرحلة الراهنة تستوجب من الجميع التصدى لحروب الشائعات وأهمية بناء الوعى لدى كافة شرائح المجتمع، وأئمة وخطباء المساجد عليهم الدور الأكبر في التوعية.

دور ائمة المساجد في زيادة الوعي

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إن الأئمة والخطباء فى المساجد لهم دور هام فى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومناهضة كافة أشكال التطرف فى الفكر والتأكيد على وسطية الإسلام، والتوعية تعتبرأهم القضايا في حياة المسلمين اليوم خاصة فى ظل الغزو الثقافي، ومظاهر الاختراق، وبث الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن الإسلام، خاصة مع وجود ما يسمى بعصر السموات المفتوحة، ووسائل الاتصال الحديثة عبر شبكات الإنترنت، التي أفرزت الكثير من الحملات المعادية التى تستهدف وحدة وتماسك الوطن، وبث الكثير من الشائعات لخدمة هذا الغرض، ويساهم الخطاب الديني المعاصر فى بناء الفكر والوعى ويسهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومناقشة القضايا الحياتية من منظور دينى وسطى.

خط الدفاع الاول لمناهضة الشائعات

وقالت الدكتورة امال ربيع عميد كلية التربية جامعة الفيوم الاسبق، إن حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد على نشر الفتن والشائعات ومحاولات تضليل الرأى العام، وتشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار الدولة وأمن أجهزتها، وتخلق حالة من الفوضى والبلبلة في المجتمع، وهو ما يتطلب زيادة الوعى بقضايا الوطن، لانه هو خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات، وتكمن قوة انتشار الشائعة فى أهمية الموضوع والغموض مما يساعد فى سرعة انتشارها، وطالبت بضرورة تكاتف كافة الجهود مثمنة دور خطباء المساجد ووسائل الإعلام والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى.

دور المؤسسات الوطنية في تماسك الدولة

وقال مساعد مدير أمن الفيوم الاسبق، اللواء أسامة أبو الليل إن مصر تواجه فى المرحلة الراهنة الكثير من التحديات خاصة فى ظل الأوضاع الإقليمية المليئة بالصراعات والحروب وأكد على أن الدولة المصرية وبفضل قيادتها الرشيدة هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى مازالت متماسكة بقوة شعبها ومؤسساتها الوطنية.

وقد خرجت الندوة بعدة توصيات اهمها، ضرورة تكثيف برامج التوعية وتضافر كافة الجهود الحكومية والأهلية لرفع الوعى والحفاظ على وحدة المجتمع وتعزيز الأمن الفكرى لدى الشباب

