الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي زكي وبدرية طلبة

الأعلى للإعلام، فيتو
الأعلى للإعلام، فيتو

أصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس عددا من القرارات.  

وجاءت القرارات كالتالي: 

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن خالد الغندور عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة صفحة أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

- استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الفنانة بدرية طلبة عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الصفحة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وجاءت القرارات  بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدرية طلبة خالد الغندور أبو المعاطي ذكي

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads