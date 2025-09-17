محافظ الإسكندرية يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في النقل البحري

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، في فعاليات ورشة عمل USA – Egypt Ports Road Show، بحضور السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمحافظة، والمشاركة في ورشة العمل.

تأتي ورشة العمل في إطار التعاون بين الموانئ المصرية والشركات الأمريكية، والتي تضم سبع شركات أمريكية متخصصة في مجالات النقل البحري، وفي إطار حرص الدولة على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات.

وفي كلمته رحب المحافظ بالسفيرة والوفد المرافق، مؤكدًا أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما في قطاع النقل البحري، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الموانئ وتحويلها إلى موانئ ذات مواصفات عالمية ومناطق لوجستية متكاملة، موضحًا أن وزارة النقل حققت خلال السنوات الماضية إنجازات بارزة في هذا الملف.

وشملت هذه الإنجازات تطوير موانئ جرجوب وميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، بالإضافة إلى موانئ البحر الأحمر كسفاجا وبرنيس، فضلًا عن اعمال التطوير التى تتم الآن في مينائي الدخيلة وأبي قير، والتوسعات التي تشهدها قناة السويس من خلال تعميق المجرى الملاحي بالجزء الجنوبي الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المحافظ اهتمامه بتحقيق التعاون بين الطرفين، فالتعاون مع الشركات الأمريكية العاملة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية سيسهم في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم مكانة الإسكندرية كميناء رئيسي على البحر المتوسط ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن شكرها لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أنها سعيدة بزيارة تلك المدينة العريقة، ومؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل البحري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.