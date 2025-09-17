الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز وأحمد عساف، فيتو

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة.


ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفضها التام للتهجير وتضامنها قيادة وشعبًا مع الأشقاء الفلسطينيين، والحرص على الوصول إلى وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.


وأضاف أن الشعب المصري بجميع طوائفه يؤيد القيادة السياسية المصرية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، مؤكدًا أن مصر ستستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.


وأشاد الوزير الفلسطيني بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن كلمة سيادته خلال القمة العربية الإسلامية بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والتاريخي والصلب الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير، والذي يمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الإعلامي عصام الأمير ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين

مواد متعلقة

ماذا فعلت حماس مع الرهائن الإسرائيليين عقب الهجوم على غزة؟

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية معقدة ولا حل لها

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على إنشاء جامعة خاصة باسم "ريفال سوهاج"، اعرف التخصصات

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

الصحة تحقق في وفاة توأم بالمنوفية بعد حصولهما على خافض للحرارة من إحدى الصيدليات

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

5 معلومات عن وسام إيزابيل لاكاتوليكا الممنوح من ملك إسبانيا للرئيس السيسي

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

خدمات

المزيد

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4230 جنيه (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد ندوة حول "منهج النبي ﷺ في العناية بالمُسنين"

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ الأزهر يحسم الجدل

علي جمعة عن مكانة "رسول الله": "خير من العرش ولا يعلوه نبي"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads