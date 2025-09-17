رئيس الأعلى للإعلام يستقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة.



ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفضها التام للتهجير وتضامنها قيادة وشعبًا مع الأشقاء الفلسطينيين، والحرص على الوصول إلى وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف أن الشعب المصري بجميع طوائفه يؤيد القيادة السياسية المصرية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، مؤكدًا أن مصر ستستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشاد الوزير الفلسطيني بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن كلمة سيادته خلال القمة العربية الإسلامية بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والتاريخي والصلب الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير، والذي يمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

