تأجيل نظر قضية المتهمين بالنصب عبر منصة GME الإلكترونية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين القائمين علي منصة GME الاليكترونية، بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط القائمين على إدارة 3 منصات إلكترونية للنصب "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية.

كانت رصدت أجهزة الأمن 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بعدما تقدم عددا من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم، وبلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه.

أمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم ( 39 شخصا) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيها.

وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

