الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

ضبط القائمين على إدارة 3 منصات إلكترونية للنصب "GME – RGA – BTS"

ضبط منصات الالكترونية
ضبط منصات الالكترونية للنصب "GME – RG

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى  ضبط القائمين على إدارة 3 منصات إلكترونية للنصب  "GME – RGA – BTS" على غرار واقعة منصة FBC الإلكترونية.

 

 رصدت أجهزة الأمن، 3  تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم ( 39 شخصا) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)  "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه".

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وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محافظ إلكترونية شكيلات عصابية شبكة المعلومات منصات الالكترونية منصة FBC الإلكترونية منصة BTS منصة GME الالكترونية للنصب وزارة الداخلية

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