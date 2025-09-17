إعلام إسرائيلي: هروب نتنياهو من المحكمة لهذا السبب

أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما أجبره على مغادرة المكان على الفور.

نتنياهو يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة

وبدأت جلسة الاستماع في محاكمة نتنياهو اليوم الأربعاء، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة فيما يعرف بملفات (1000) و(2000) و(4000).

قبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها على 260 ألف دولار

في القضية الأولى المعروفة باسم (القضية 1000)، يتهم نتنياهو وزوجته سارة بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

أما في القضية الثانية (القضية 2000)، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.