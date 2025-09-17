الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إعلام إسرائيلي: هروب نتنياهو من المحكمة لهذا السبب

أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسرى الإسرائيليين اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مما أجبره على مغادرة المكان على الفور.

نتنياهو يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة 

وبدأت جلسة الاستماع في محاكمة نتنياهو اليوم الأربعاء، حيث يواجه تهما جنائية تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة فيما يعرف بملفات (1000) و(2000) و(4000).

قبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها على 260 ألف دولار

في القضية الأولى المعروفة باسم (القضية 1000)، يتهم نتنياهو وزوجته سارة بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

أما في القضية الثانية (القضية 2000)، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.

