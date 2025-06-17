أوه يون سيو وتشوي جين هيوك يجتمعان في دراما جديدة بعنوان "Positively Yours"

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الكورية المختلفة عن احتمال تعاون النجمين أوه يون سيو وتشوي جين هيوك في الدراما المرتقبة المقتبسة من رواية الويب والويبتون الشهيرة "Positively Yours"، فبينما تم تأكيد اختيار أوه يون سيو للدور النسائي الرئيسي، ما زال تشوي جين هيوك في طور مراجعة العرض المقدم له لدور البطولة الرجالية.

حققت القصة الأصلية "Positively Yours" انتشارًا واسعًا وشعبية كبيرة داخل وخارج كوريا الجنوبية، حيث بدأت كرواية ويب قبل أن تتحول إلى ويبتون، وعلى الرغم من أن الرواية والويبتون تدور أحداثهما في بيئة مدرسية، وتتناولان قصة معلم ورئيس مجلس إدارة مدرسة، إلا أن الدراما الجديدة ستنقل الأحداث إلى عالم الشركات الكبرى، واعدةً بتقديم قصة جديدة وأكثر حيوية.

تفاصيل قصة دراما Positively Yours

ستركز الدراما على قصة جانغ هي وون، امرأة ناجحة مهنيًا قررت التخلي عن فكرة الزواج، وتسعى جانغ هي وون جاهدة للترقي في مسيرتها المهنية، متطوعة للعمل لساعات متأخرة وحتى خلال عطلات نهاية الأسبوع. لكن حياتها تتغير جذريًا عندما تؤدي ليلة من الاندفاع إلى حمل غير متوقع. يصر والد الطفل، الذي يشغل منصب رئيس شركة تابعة، على الزواج منها، مما يشعل شرارة قصة حب عاصفة وغير متوقعة.

يُذكر أن أوه يون سيو ستجسد شخصية جانغ هي وون. أما تشوي جين هيوك، فهو في محادثات إيجابية لتأدية دور كانغ دو جون، رئيس الشركة الذي يقرر الزواج من جانغ هي وون بعد علمه بأنه والد طفلها.

وفي ردها على هذه الأنباء، أكدت وكالة ANIC ENT، المسؤولة عن أعمال تشوي جين هيوك، أن الممثل "يراجع العرض بإيجابية"، وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب وكالة أوه يون سيو.

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