بعد استغاثته بـ المهن التمثيلية، نقل الفنان عيد أبو الحمد إلى مستشفى آخر

نقل الفنان عيد أبو الحمد إلى مستشفى المقطم، وذلك عقب استغاثته من إصابته بوعكة صحية شديدة بالقلب.

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقل الفنان عيد أبو الحمد، استجابة لاستغاثته، إلى مستشفى آخر مجهز غير التي كان يتلقي بها العلاج لعدم توافر جهاز تنظيم ضربات القلب الذي كان يحتاجه الفنان.

وحرص الفنان منير مكرم على شكر كلًا من الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ووزارة الصحة متمنيًا ان يعود عيد أبو الحمد بصحة وسلامة بعد تلقيه العلاج.

وسبق أن كشف الفنان عيد أبو الحمد عن مرضه الشديد حيث أكد أنه يعاني من ضعف كبير في ضربات القلب، مؤكدًا حاجته الشديدة لجهاز لتنظيم ضربات القلب، موضحًا أنه سبق وحاول التواصل مع وزارة الصحة من خلال “الفاكس”، ولكن لم يتواصل معه أحد بعدها.

