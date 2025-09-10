أشرف زكي في لقاء مع الفرق المستقلة: الفشل ليس في قاموسنا (صور)

عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اجتماعًا ضم المخرج الكبير ناصر عبد المنعم مقرر شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية وبمشاركة واسعة من الفنانين والفرق الفنية المستقلة وأعضاء النقابة بمسرح النهار مساء اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025,

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف زكي أن النقابة تسعى بجدية لدعم هذه الكيانات الفنية، قائلًا: “نحاول تقديم الدعم للفرق المستقلة وإيصال صوتهم إلى المسؤولين، ومن المهم جدًّا أن تُعرف الجهات الرسمية الفرق الحرة والمستقلة وطلباتها".

وأضاف: “مهمتنا أن نكون همزة وصل للمساعدة، وترتيب البيت، ومواجهة التحديات، نحن تحت أمر الفرق المستقلة ولسنا أوصياء عليها، نحن نعرف معنى فرق حرة وفرق مستقلة، ونتمنى أن نرى مزيدًا من هذه الكيانات التي تثري الساحة الفنية".

وتابع قائلًا: “قدرتنا على نجاح هذا اللقاء هي التي تسطر القادم، كثيرون يتمنون الفشل، لكن كلمة فشل ليست في قاموسنا، نفسنا نحاول نساعد، لأن هناك من ساعدونا في البدايات، ومن واجبنا أن نرد هذا الجميل".

كما شدد على أن النقابة تعد مذكرة رسمية للمسؤولين تتضمن أبرز احتياجات ومطالب الفرق المستقلة، بما يضمن دعمها وتوفير مناخ ملائم لإبداعها.

ود شارك في اللقاء عدد من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، من بينهم: الفنان والمخرج سامح بسيوني، ومهندس الديكور وائل عبد الله، الفنانة إيمان رجائي، والفنان علي كمالو، وآخرون".

واختتم اللقاء بتأكيد الحاضرين أهمية استمرار هذه الاجتماعات، واعتبارها خطوة أساسية لترسيخ مكانة الفرق المستقلة كرافد حيوي للحركة المسرحية والفنية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.